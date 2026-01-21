В Сергиевом Посаде мужчина угнал автомобиль с ребенком внутри: девочка впала в истерику

В Сергиевом Посаде мужчина угнал автомобиль, в котором находился несовершеннолетний ребенок, пишет REGIONS. Владельцу иномарки, который самовольно перегнал чужую машину, теперь грозит уголовная ответственность.

Инцидент произошел на парковке в районе Березняки. Местная жительница приехала за своими детьми. Пока она забирала младшего ребенка, к ее автомобилю, где в салоне оставалась дочь, подъехал водитель на Audi.

Мужчина попросил девочку убрать машину, чтобы освободить ему проезд. Получив отказ, он совершил противоправные действия. Водитель Audi сел за руль чужой иномарки и, нарушив все возможные правила, отогнал ее к воротам.

Находившаяся в салоне девочка была сильно напугана и впала в истерику. На место происшествия вызвали наряд полиции.

Подмосковный юрист Александр Леонов дал правовую оценку произошедшему. Он объяснил, что действия мужчины квалифицируются как угон транспортного средства. Наличие в салоне несовершеннолетнего ребенка является отягчающим обстоятельством и сильно осложняет ситуацию для нарушителя.

