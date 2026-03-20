В Сергиевом Посаде по Народной программе обновят больницу

В Сергиевом Посаде по Народной программе стартовал капитальный ремонт главного корпуса районной больницы, на эти цели из бюджета Московской области выделено порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщили в подмосковном отделении партии.

Секретарь местного отделения партии Рита Тихомирова уточнила, что в учреждении проведут полный комплекс ремонтных работ. Площадь обновления составит свыше 22 тыс. кв. м. По ее словам, модернизация в сфере здравоохранения является одной из ключевых задач Народной программы.

Муниципальный координатор партпроекта «Здоровое будущее», главный врач «Елизаветинской больницы» в Хотькове, построенной по народной программе, Андрей Саакян назвал предстоящие работы перезагрузкой всего учреждения. Он отметил, что изменения почувствуют как пациенты, так и медицинский персонал.

В общей сложности по Народной программе в 2026 году построят семь объектов здравоохранения, капитально отремонтируют - 28. Кроме того, в регионе закупят свыше 16 тыс. единиц медицинского оборудования и автомобилей на общую сумму более 14 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.