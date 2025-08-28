В Серпухове активно идет масштабная реконструкция парка «Питомник»

Реконструкция парка «Питомник» направленна на его благоустройство и создание современного, комфортного пространства для жителей.

Основные этапы работ находятся на завершающем этапе и уже заметно меняют привычный облик любимого места отдыха.

На текущий момент выполнен существенный объем работ, который включает в себя установку энергоэффективных фонарей, прокладку необходимых кабелей для систем слаботочного питания. Это обеспечит стабильную работу системы видеонаблюдения и других коммуникаций, повышая безопасность и удобство пребывания в парке.

Сейчас активно разворачивается установка малых архитектурных элементов, таких как скульптуры и удобные скамейки, которые сделают отдых более приятным и расслабляющим. Также завершается формирование современной площадки для выгула собак, где будут созданы оптимальные условия для активного времяпрепровождения четвероногих друзей. Приоритетное внимание уделяется обновлению пешеходных дорожек: подготовлена основа для бетонирования, а планируется завершить обустройство всех тротуаров к началу сентября. Завершающим штрихом модернизации станет центральная аллея, на которой подрядчик приступит к укладке долговечного плиточного покрытия.

Администрация округа осуществляет пристальный контроль за ходом реализации проекта благоустройства парка. По плану, завершение всех запланированных мероприятий ожидается в конце четвертого квартала 2025 года.