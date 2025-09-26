В Серпухове активно идут работы по модернизации очистных сооружений

Данный проект реализуется в соответствии с государственной программой, направленной на улучшение инженерной базы, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами, и имеет поддержку губернатора Московской области, Андрея Воробьева.

На текущий момент с территории уже удалено 13 устаревших конструкций. Среди них – старые отстойники, резервуар контактного типа и часть строений, предназначенных для обезвоживания осадка.

В настоящее время возводится задний комплекс сооружений, включая лабораторию. Также происходит обновление административного здания и помещения, где располагаются воздуходувки. Одновременно с этим ведутся работы по прокладке новых коммуникаций.

Ключевым элементом проекта является внедрение передовых технологий. Особое внимание уделяется процессу дезинфекции сточных вод: объект будет оснащен современными ультрафиолетовыми установками и дисковыми фильтрами. В настоящее время обработка стоков осуществляется посредством механической, биологической очистки и дезинфекции. Новая технология позволит значительно повысить автоматизацию процесса и снизить воздействие на окружающую среду.

Руководству предприятия дано указание обеспечить надлежащие условия хранения поступившего на объект оборудования, особенно оборудования слабого тока и электрооборудования.

Завершение первого этапа реконструкции канализационных сооружений намечено на 2027 год.