В Серпухове активно обновляют систему уличного освещения

В Серпухове реализуется комплексная программа по модернизации линий наружного освещения. Одним из приоритетных участков стал отрезок улицы Крюкова, расположенный вблизи мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны. Старые опоры, которые не обновлялись с момента их возведения, уже не соответствуют современным требованиям и нуждаются в замене.

В рамках проекта на данном участке будет заменено 32 опоры освещения и установлены энергоэффективные светодиодные светильники нового поколения. Дополнительно, возле мемориала появятся декоративные четырехметровые фонари, а также будет проложена новая, более надежная кабельная сеть. Данные мероприятия включены в программу «Содержание и обслуживание уличного освещения», являющуюся частью областной государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В рамках программы «Светлый город» на 2025 год запланирована реконструкция освещения на ряде объектов. В частности, это затронет улицу 65 лет Победы (отрезка между улицами Российской и Весенней), улицу Глазовскую, участок улицы Ленина в поселке Большевик (между домами 1б и 104), прилегающую территорию к детскому саду «Колокольчик» в поселке Кирпичного завода, а также пешеходную зону от Институтского шоссе до детского сада № 7 «Вишенка» в городе Протвино.

Помимо областной инициативы, обновление уличного освещения также проводится в рамках муниципальной программы. В прошлом году подобные работы были выполнены по 47 адресам. В настоящее время ведутся работы в деревнях Дракино и Дашковка на улице Пролетарская, а также в Серпухове на улицах Крюкова и Швагирева.