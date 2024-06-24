В Серпухове бойца СВО и его супругу поздравили с рождением дочери

Участник спецоперации из Серпухова Сергей и его супруга Юлия второй раз стали родителями, с чем их поздравили официально по инициативе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей.

Сергей отправился добровольцем на СВО еще в 2022 году и выполнял задачи в должности командира БМП-3. Во время прохождения службы получил ранение, восстановился и вернулся на гражданку. Сейчас боец трудится в местном военкомате в качестве ответственного исполнителя в пенсионном отделе. Сергей и Юлия оформили брак сразу, как только боец вернулся с передовой в округ.

Семья участника СВО воспитывает сына Егора, а теперь им предстоит еще растить девочку, о которой так мечтал Сергей. Новорожденную назвали необычным именем — Сабрина.

Серпуховскую семью поздравил глава округа Сергей Никитенко, председатель городского Совета Михаил Шульга, депутат Совета Натальи Боровских и член политсовета «Единой России» Елена Орленок.