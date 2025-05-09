В Серпухове чествовали ветерана Великой Отечественной Николая Ивановича Козлова в преддверии Дня Победы

В Серпухове прошли торжественные мероприятия, посвященные приближающемуся Дню Победы, в ходе которых ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Козлова поздравили с праздником.

В церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко и вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Николай Иванович является почетным жителем Серпухова и удостоен высоких государственных наград: двух орденов Красной Звезды, ордена «Слава» III степени, ордена Отечественной войны I и II степени, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Людмила Сергеевна, действуя по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и от имени Губернатора Московской области Андрея Воробьева, вручила Николаю Ивановичу звание «Почетного гражданина Московской области».

Помимо вышеуказанных лиц, поздравить ветерана прибыли депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, депутат окружного Совета депутатов Ольга Ковшарь, благочинный серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин, руководитель Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Старовойт, руководитель патриотического направления движения «Здоровое Отечество» Сергей Ситников, директор по взаимодействию с органами власти Евгений Михальченко, Президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов, представители общественной организации «Русич», ветераны специальной военной операции, представители силовых структур.

В честь Николая Ивановича на его доме была установлена специальная памятная табличка.