В Серпухове дан старт II Всероссийскому фестивалю современного церковного искусства «Видеть и слышать»

В стенах Серпуховского историко-художественного музея состоялось праздничное открытие II Всероссийского фестиваля современного церковного искусства под названием «Видеть и слышать». Этот особенный проект включает в себя выставку «Неувядаемый цвет русской иконы», которая развернулась в галерее «Каретный сарай».

До 14 сентября посетителей ждет знакомство с широким спектром техник русской иконописной традиции: от живописи и вышивки до скульптуры, витражей, керамики, миниатюрных книжных иллюстраций и гобеленов.

Впервые на территории округа объединились произведения мастеров высочайшего класса – выдающихся деятелей искусства, обладателей государственных и международных премий, чьи работы оказывают существенное влияние на эволюцию современной русской иконописи и духовной культуры. Среди экспонентов выставки – известные художники Инесса и Рашид Азбухановы, Александр Чашкин, Ирина Зарон, Сергей Антонов, Владимир Кобзарь, Александр Крестовский и многие другие признанные творцы.

Для любителей духовной музыки состоялся концерт хора проекта «Видеть и слышать» под управлением регента Илии Капреллянца. Коллектив исполнил произведения византийского и древнерусского распева, а также современные композиции.

«Благодарю организаторов фестиваля за то, что Серпухов стал одним из центров проведения этого масштабного проекта. Он стал возможен благодаря Центру содействия церковному искусству во имя Святителя Филарета Московского и Серпуховскому историко-художественному музей при поддержке Российской академии художеств и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее фестиваль уже проходил в Ростове Великом, Пензе, Владимире и Костроме, а его финальная точка – Москва.

Фестиваль «Видеть и слышать» несомненно станет важной вехой в культурной жизни округа, будет способствовать укреплению духовных основ и привлечет внимание к богатейшему наследию русской иконописи.