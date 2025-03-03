В Серпухове еще больше людей узнали, как оказывать первую помощь

В округе Серпухов продолжается полезная акция «Научись оказывать первую помощь, спаси жизнь!». На сей раз важным навыкам научили юнармейцев из Образовательного комплекса им. Владимира Храброго.

Воспитанников пригласили на урок в общественную приемную серпуховского отделения партии «Единая Россия». Там активисты из Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики им. Юлия Волкова» рассказали и показали главные принципы проведения сердечно-легочной реанимации, объяснили, как остановить кровотечение, правильно перебинтовать рану и наложить жгут.

В мастер-класс включили теоретическую и практическую части, чтобы юнармейцы закрепили все полученные знания и умели действовать в критических ситуациях. Навыки отточили друг на друге и на искусственной форме, адаптированной под человеческую грудную клетку.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В ходе урока юнармейцы также пообщались с волонтерами и узнали про печальный социальный «эффект свидетеля». Заключается он в том, что прохожие могут не реагировать на призыв о помощи, полагаясь на других. Подсказали, что в случае беды стоит обращаться к конкретному человеку из толпы и привлекать его внимание, а не всех сразу. Шансов, что он отзовется, гораздо больше.

Подобные уроки, как отметила волонтер, проводятся на регулярной основе. Знания передают школьникам, юнармейцам, студентам и волонтерским отрядам. Обучают действовать в самых разных потенциальных ситуациях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Мы рассказываем и показываем, как правильно оказывать первую помощь, в том числе как накладывать жгуты и проводить сердечно-легочную реанимацию. Кроме того, мы практикуем приём Геймлиха — это способ помочь человеку, который подавился», — добавила «волонтер-медик» Виолетта Кошелева.

Акция «Научись оказывать первую помощь, спаси жизнь» продолжится в Серпухове, что позволит повысить медицинскую грамотность среди населения и, возможно, действительно помочь кому-то в трудную минуту.