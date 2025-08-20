В Серпухове готовится к открытию 7 образовательных учреждений после масштабной реконструкции

В Серпухове завершается капитальный ремонт пяти школ и двух детских садов.

В рамках федеральной программы по реконструкции образовательных учреждений главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко и министром строительного комплекса Московской области Александром Туровским был проведен инспекционный визит.

19 августа состоялся осмотр школ №6 (в составе образовательного комплекса им. Владимира Храброго), №9 («Центр непрерывного образования») и школы №1 («Школа современного образования»).

Все объекты находятся на финальной стадии ремонта. В настоящее время приоритетными задачами являются комплектация учебных заведений новой мебелью, современным оборудованием, обустройство прилегающих территорий и проведение генеральной уборки.

К 1 сентября обновленные учреждения образования примут более 4500 учеников. Ремонт позволит создать безопасную, комфортную и современную образовательную среду для подрастающего поколения в городском округе Серпухов.