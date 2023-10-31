В Серпухове из-за избиения подростка сверстниками завели уголовное дело

Вечером несовершеннолетние вывели 17-летнего молодого человека из серпуховского ТЦ и беспричинно избили юношу. Об этом рассказали в ГСУ СК по Московской области. Сообщением ведомства, опубликованным в социальных сетях, также поделилось агентство «РИА Новости» .

Стало известно, что группа подростков совершила хулиганские действия в отношении своего сверстника, из-за чего было возбуждено уголовное дело. К слову, узнать об инциденте удалось достаточно просто – из ролика, который оказался на просторах интернета.

Судя по кадрам, а также информации, которой поделились в подмосковном главке Министерства внутренних дел, потасовка между сверстниками привела к тому, что «один из несовершеннолетних получил телесные повреждения».