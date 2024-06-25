В Серпухове изобразили Орден Отечественной войны памятными свечами
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Тысячи свечей осветили площадь Славы в Серпухове и мемориал «Рубеж Обороны» в Протвино. Неравнодушные жители, волонтеры, молодогвардейцы и другие желающие присоединились таким образом к патриотическим акциям, посвященным Великой Отечественной войне.
Вся Россия 22 июня ежегодно вспоминает тех, благодаря кому стала возможна жизнь под мирным небом. Серпухов присоединился к патриотическим акциям, приуроченным ко Дню памяти и скорби. Множество жителей округа поучаствовали в памятных мероприятиях «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти», отдав дань уважения павшим воинам.
В Протвино свечами на земле изобразили Орден Отечественной войны. Именно эту награду присуждали героям за подвиги и отвагу. Также к Вечному огню традиционно возложили цветы.
Отметим, памятное мероприятие в округе провели по инициативе партии «Единая Россия». Ежегодно в нем участвуют сотни жителей Серпухова.