В Серпухове ко Дню города появилась новая скульптура павчонка-пекаря

Инициатива по созданию скульптур, олицетворяющих различные занятия, успешно реализуется в Серпухове с 2018 года и вызывает большой интерес у горожан и туристов. За прошедшие годы собрание этих маленьких скульптур достигло пятнадцати экземпляров, и каждый из них стал важной частью культурной жизни города, притягивая взгляды своей уникальной историей и мастерством исполнения.

Участие в известном квесте «Семья павлинов» превратилось для многих в забавную и любимую традицию. По местной легенде, обнаружив всех павчат, можно загадать желание, которое, по словам организаторов и горожан, обязательно исполнится. Разработанный маршрут квеста позволяет участникам познакомиться с главными достопримечательностями старинного Серпухова, делая прогулку не только приятной, но и информативной.

Появление нового павчонка-пекаря и его семьи - это логичное продолжение замечательной задумки. Они воплощают в себе дух мастерства и обычаев, даря прохожим ощущение уюта и радушия, а также вселяя оптимизм и надежду на успех. Этот проект не просто преображает внешний вид города, но и создает особую атмосферу сплоченности и гордости за свой родной край.