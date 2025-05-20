В Серпухове контролируют капитальный ремонт донного водосброса плотины на реке Нара
Фото: [Пресс-служба Городского округа Серпухов]
20 мая временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко лично проконтролировал этапы капитального ремонта донного водосброса плотины, расположенной на реке Нара.
В настоящее время на гидротехническом объекте ведутся работы по установке затворов и монтажу подъемных механизмов, необходимых для их функционирования. Также выполняется строительство ограждения на ледозащитном мосту, что направлено на усиление мер безопасности.
В ближайшее время подрядная организация намерена приступить к благоустройству прилегающей территории.
Плотина на реке Нара — одно из древнейших сооружений Серпухова. Ее строительство было начато почти сто лет назад, и сегодня она выполняет ключевую функцию: защищает близлежащие районы от затоплений, а также поддерживает и регулирует уровень воды в реке.
«Плотина — важная составляющая туристического облика Принарского парка. Доступ к ней должен быть не только легким, но и безопасным, и удобным для посетителей. Поручил тщательно изучить этот вопрос», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Владимирович.