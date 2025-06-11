В Серпухове медицинских работников поздравили с профессиональным праздником
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
10 июня в Городском округе Серпухов прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника.
Врачи и другие медицинские специалисты занимают важное место в жизни каждого человека, оказывая неоценимую помощь и поддержку. Они первыми приходят на помощь, борются за жизни людей, следят за нашим здоровьем и благополучием наших близких. Мы все в долгу перед этими самоотверженными людьми, посвятившими себя служению людям. Их работа требует не только глубоких знаний и опыта, но и огромной душевной стойкости и готовности всегда прийти на помощь.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В этот торжественный день временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко вручил заслуженные награды наиболее отличившимся работникам здравоохранения и ветеранам отрасли.
«Спасибо за профессионализм, чуткость и готовность пожертвовать собой ради других. Со своей стороны создаем все условия для комфортной жизни в нашем муниципалитете и привлечения квалифицированных кадров. С праздником!» — поздравил Алексей Шимко.