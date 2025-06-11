В Серпухове обсудили подготовку к летнему сезону: безопасность и благоустройство

Главным вопросом повестки стало обеспечение безопасности и комфорта на водных объектах округа в летний период.

На территории Городского округа Серпухов насчитывается более ста природных и искусственных водоемов. Для предотвращения несчастных случаев на неорганизованных пляжах были приняты следующие меры: развернуты спасательные посты с дежурством специалистов аварийно-спасательной службы «Юпитер», проведена комплексная уборка прибрежных зон, организованы раздевалки для отдыхающих, совместно с ГИМС и УМВД организовано регулярное патрулирование, установлены предупреждающие таблички и информационные щиты, а также проводится разъяснительная работа с родителями и школьниками о правилах поведения на воде.

В ходе встречи также был затронут вопрос реализации программы капитального ремонта жилого фонда. В рамках этой программы ведутся работы по ремонту 169 многоквартирных домов, включая обновление кровли, фасадов, внутренних инженерных коммуникаций, замену балконных конструкций, а также ремонт фундаментов.

Дополнительно была поднята проблема переполненности контейнерных площадок.

Для контроля за соблюдением правил обращения с отходами на территории округа функционирует система видеонаблюдения «Безопасный регион», включающая 98 камер. Эта система позволяет выявлять и привлекать к ответственности лиц, нарушающих правила обращения с мусором. В целях решения проблемы переполненности планируется передать 74 контейнерные площадки, расположенные у многоквартирных домов, управляющим компаниям с одновременным перераспределением ресурсов муниципальной службы на обслуживание частного сектора.

Кроме того, предполагается установка дополнительных камер видеонаблюдения и проведение информационных кампаний среди жителей.