В Серпухове обсудили важность воды для планеты Земля

Сотрудница детской библиотеки города Протвино в Городском округе Серпухов Ирина Таджиматова провела интересную беседу с детьми, посвященную воде и ее значению для нашей планеты.

Встреча состоялась возле книжного стенда «Капля воды дороже алмаза». Там же находилась выставка книг о природе и водоемах. Во время беседы ребятам рассказали о том, что вода является важным природным элементом, который играет решающую роль в жизни человека и других существ.

Также дети выяснили, можно ли считать воду бесконечным ресурсом и сколько она стоит, учитывая все затраты, связанные с ее добычей и очисткой. Они искренне заинтересовались процессом поступления воды в водопроводные краны, узнав, кто отвечает за контроль качества.

Библиотекарь обратила внимание ребят на важность бережного отношения к этому ценному ресурсу. Она объяснила, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение чистой воды. Такие мероприятия помогают осознать важность охраны природы и повышают уровень осведомленности о проблемах экологии.