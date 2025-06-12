В Серпухове обсудили вопросы регулирования тарифов на тепловую энергию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

11 июня в Серпухове состоялась встреча, посвященная вопросам тарифов на теплоснабжение в сфере ЖКХ.

В обсуждении приняли участие заместители главы Городского округа Серпухов Сергей Соин и Оксана Лебедева, члены окружного Совета депутатов Николай Пушкин, Павел Гущин, Дмитрий Наумов, Наталья Чапурина, Владимир Волков, руководитель Серпуховского филиала компании «Газпром теплоэнерго Московская область» Павел Макаров, а также представители различных департаментов администрации.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Инициаторами встречи выступили жители Серпуховского округа, которые выразили обеспокоенность по поводу ценовой политики в сфере теплоснабжения. На мероприятии были рассмотрены принципы формирования тарифов с учетом того, что с 1 июля 2025 года в Московской области установлен средний коэффициент изменения размера коммунальных платежей — 13,3% с допустимым отклонением в пределах 5%.

Участники дискуссии проанализировали основные факторы, определяющие стоимость тепловой энергии. Плановое повышение тарифов связано с удорожанием ресурсов, в частности природного газа (на 21,3%) и электроэнергии (на 11,6%).