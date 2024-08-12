В Серпухове организовали сбор гумпомощи для жителей Курской области

Пункты сбора работают сразу по нескольким адресам. Принести вещи можно в ближайший из них. График работы каждого представлен ниже.

В выходные в городском округе стартовала акция «Курск, мы рядом». Ее открыли волонтеры и молодежный актив на стадионе «Спартак». В связи с этим в Серпухове объявили сбор гуманитарной помощи для нуждающихся и пострадавших жителей Курской области.

Серпуховичи не остались равнодушными. Они принесли в пункты сбора вещи первой необходимости, среди которых —питьевая вода и медикаменты для оказания помощи. Это и многое другое отправится из волонтерских штабов в распределительный центр. Затем вещи получат жители Курской области.

Они нуждаются в различных средствах гигиены, одежде и обуви для разных возрастов. Не лишними будут продукты быстрого приготовления и длительного хранения, а также детское питание и многое другое.

На территории округа действуют следующие пункты сбора гуманитарной помощи:

СЕРПУХОВ

- ул. Горького, д. 5Б (Молодежный центр «Патриот») ежедневно с 09.00 до 19:00;

ПРОТВИНО

- ул. Школьная, д. 2 (пн-пт, с 9:00 до 17:00);

- Лесной бульвар, д. 2 (пн-пт, с 9:00 до 17:00, пункт открыт до сентября);

- ул. Гагарина, д. 10 с 10:00 до 19:00 (сб-вс, только по звонку 89629371042)

ПУЩИНО

- проспект Науки, д. 7 Центр культурного развития «Вертикаль», пн-пт с 9:30 до 21:00.