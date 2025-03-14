В Серпухове открылась яркая выставка творческих работ «Живая связь времен»

Более 120 юных художников из школ Серпухова и учреждений дополнительного образования представили свои творческие работы в МВЦ. Там собрали 95 разнообразных творений детей в рамках ежегодной выставки-конкурса.

Участников конкурса не ограничивали в выборе техники, стиля и материалах, позволив пустить фантазию в полет и создать действительно уникальные работы. В Музейно-выставочном центре представили керамику, витражи, рисунки, батик, изделия из дерева, бисера и тканей, в том числе кружева. Также среди экспонатов авторского творчества куклы и игрушки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Дети могли участвовать в конкурсе коллективно в рамках номинации «День Победы», посвященной юбилейной дате. Индивидуально создавали работы на тему «Ему вся слава грозной битвы», которую посвятили 645-летию событиям на поле Куликовом.

«Бармалей» также стал индивидуальной номинацией. В работе нужно было отобразить сюжет в честь столетия первого издания сказки писателя К. И. Чуковского.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Оценивала работы детей опытная команда: методист Центра внешкольной работы Любовь Балашова, главный хранитель фонда Музейно-выставочного центра Вера Тимофеева и педагог дополнительного образования Наталия Голубкина.

После открытия выставки для второклассников школы №9 педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Марина Кочергина провела увлекательную экскурсию, подробно рассказав о представленных экспонатах.

Возрастные ограничения не установлены.