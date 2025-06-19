В Серпухове открылась выставка «Деревянные и расписные. Ноев ковчег»

Экспозиция, собранная коллекционером Александром Владимировичем Михайловым, охватывает более трех тысяч экспонатов, демонстрируя эволюцию деревянных игрушек от советского периода до дореволюционной России, и включает в себя различные стили и техники изготовления.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В центре внимания экспозиции – деревянные ковчеги, редкие и ценные экземпляры, часто содержащие до 200 миниатюрных фигурок и воспроизводящие библейские сюжеты. Помимо этого, выставка знакомит посетителей с образцами традиционных русских деревянных игрушек, таких как городецкие, ермиловские, гороховецкие, полхов-майданские и богородские, выполненных с использованием различных техник, включая токарную обработку, плотницкого мастерства, резьбы и топора.

Александр Владимирович Михайлов – коллекционер с тридцатилетним опытом. Его собрание включает игрушки производства СССР, России, а также Украины, Германии, Чехии, Японии и Китая. Данная выставка, уже два года путешествующая по стране, впервые представлена в Серпухове и постоянно расширяется.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Для меня важно сохранение традиции создания деревянных игрушек. Я хочу показать, что они — прекрасная альтернатива современным цифровым развлечениям. Уверен, что эти игрушки играют огромную роль в развитии мелкой моторики, воображения и творческих способностей детей. Они предлагают уникальный опыт, погружая в историю и культуру. Я очень надеюсь, что моя выставка вдохновит молодое поколение на знакомство с этим удивительным миром и, возможно, даже разбудит в них интерес к традиционному ремеслу», — рассказал Александр Владимирович.

Экспозиция «Деревянные и расписные. Ноев ковчег» дополнена работами Николая Приданцева, мастера, работающего в технике резьбы по дереву, а также картинами Татьяны Краюшкиной.

Посетить выставку можно до 27 июля (0+).