В Серпухове отметили 147-летие явления иконы «Неупиваемая Чаша»

Для Владычнего женского монастыря, где в 1878 году произошло это знаменательное событие, этот год стал особенным, объединив сразу три важные даты. В монастыре также были отмечены 30 лет с момента восстановления монашеской жизни и день памяти преподобного Варлаама Серпуховского, основателя обители. Возглавил богослужение архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, в сослужении в сослужении Благочинного Серпуховского церковного округа иерея Дионисия, Коськина, клириков епархии и хора под управлением настоятельницы монастыря, игумении Алексии.

В Высоцком ставропигиальном монастыре по традиции прошёл праздничный молебен, Литургию совершил епископ Серпуховской Роман, викарий Святейшего Патриарха.

Оба монастыря служат важными духовными ориентирами для верующих, а почитаемый образ ежегодно привлекает множество паломников со всей России.