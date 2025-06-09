В Серпухове отметили День наукоградов Московской области

9 июня в Городском округе Серпухов прошло торжественное мероприятие, по случаю Дня наукоградов Московской области, которое состоялось в Протвино.

Городской округ Серпухов принял на своей территории ведущих ученых страны, руководителей муниципалитетов, крупнейших предприятий региона.

Развитие наукоградов, их проблемы, поиск возможностей для движения вперед стали главными темами обсуждения пленарного заседания.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с министром территориальной политики Московской области Юлией Губановой, начальником Управления науки и инноваций Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олегом Фоломеевым и Председателем Научно-технического совета Городского округа, Президентом Института инженерной физики Алексеем Царьковым поприветствовал участников встречи.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Гости ознакомились с проектами и целями округа в сфере науки. Ключевые проекты: «СИЛА» и «ОМЕГА» в Протвино, Центр ядерной медицины на базе «У-70», Научный центр для молодежи в Пущино и Серпухове, Технопарк «ТехноИнноватика».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Сегодня одна из приоритетных задач — стремиться вновь стать лидерами в области науки и инноваций. Администрация Городского округа Серпухов прикладывает все усилия и возможности для создания прочного фундамента в области научных разработок и открытий. Достигнуть больших целей в короткие сроки возможно только при командной работе, объединив научное сообщество и власть.

«Для региона это действительно очень важный праздник. У нас на территории сосредоточено самое большое количество наукоградов», —отметила министр территориальной политики Московской области Юлия Губанова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В ДК «Протон» сегодня работала выставка достижений организаций и предприятий наукограда. А будущие ученые — школьники Серпуховского муниципалитета представили свои научные разработки.