В Серпухове перекрыли участок дороги из-за рухнувшего дрона
Дрон в Серпухове: перекрыто движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе
Фото: [flickr.com]
В Серпухове в связи с необходимостью ремонта из-за падения украинского беспилотника перекрыто движение на пересечении Окского и Борисовского шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале АО «Мострансавто».
Было принято решение изменить маршруты автобусов. Объезд организован через Борисовское шоссе, Окское шоссе, Бутурлинское шоссе, М2-Крым.
Автобусы, следующие по маршрутам № 26, 28, 30, 31, 32, 41, 363, не будут останавливаться на остановках «ДСК», «ЖБИ», «Белые дома», «Борисово», «Путевая развилка».
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