По словам политолога Сергея Маркова, атака украинских беспилотников на территорию нашей страны стала провалом главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что это был наиболее масштабный удар за все время спецоперации, и он имел целью давить на Вашингтон для того, чтобы добиться поддержки плана Парижа – Лондона – Брюсселя – Киева по временному перемирию в небе и море. Таким образом, необходимо было продемонстрировать важность усиления украинской армии для новых боев, обмануть Москву.

По мнению эксперта, в итоге рекордный удар БПЛА показал силу ПВО российской армии, а не силу дронов украинских войск.

Ранее политолог Светов назвал цели мощнейшей атаки украинских беспилотников на Россию.