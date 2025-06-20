В Серпухове планируется реставрация мурала с изображением павлина

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко совершил рабочую поездку по адресу ул. Ворошилова, д. 151, в связи с обращениями граждан, выразивших обеспокоенность состоянием мурала на фасаде здания.

На стене дома размещена масштабная картина с изображением павлина, выполненная в сентябре 2018 года.

Авторами монументального произведения стали художники Илья Демченко и Сергей Салин, представляющие Подольск и Пушкин соответственно.

Создание самой большой городской картины, являющейся портретом павлина – неофициального символа Серпухова, заняло у мастеров 10 дней, что является значительным достижением в области граффити. Для реализации проекта потребовалось примерно 500 баллончиков с краской.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

На изображении павлин представлен на фоне храма Илии Пророка, что подчеркивает историческое наследие и культурные ценности Серпухова.