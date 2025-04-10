В Серпухове состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти о детях, освобожденных из нацистских концлагерей.

10 апреля в местном отделении партии «Единая Россия» собрались участники торжественного мероприятия. Этот день, отмечаемый ежегодно 11 апреля. Встречу посетили серпуховичи, пережившие ужасы фашистских концлагерей в детстве — Руфина Ниловна Киселкина, Вера Павловна Майорова и Надежда Кузьминична Кузина. Также присутствовали депутат округа, Алексей Батогов, представители молодежных организаций «Молодая Гвардия» и школьного движения «Орлята России» из школы № 17.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

За чашкой чая женщины делились воспоминаниями о своем детстве, проведенном в условиях голода и постоянного страха, подчеркивая, что надежда была единственным источником утешения. Молодые участники внимательно слушали их рассказы, глубоко воспринимая каждый эпизод. Истории о невероятной стойкости и стремлении к жизни оставили глубокий след в сердцах слушателей.

В заключение мероприятия от партии «Единая Россия» были вручены памятные подарки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Важно передавать опыт и жизненные уроки тем, кто не сталкивался с войной, чтобы избежать повторения ее ужасов, — отметил Алексей Батогов.

Подобные встречи планируется проводить регулярно, ведь помнить свою историю — долг каждого.