В Серпухове почтили память защитников Отечества в преддверии Дня памяти и скорби

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Жители Городского округа Серпухов приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалам воинской славы в преддверии Дня памяти и скорби.

На площади Славы в Серпухове запланировано проведение ежегодной акции «Огненные картины войны».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В мероприятии приняли участие Глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко, председатель Совета депутатов Серпухова Михаил Шульга, заместители главы округа, депутаты окружного Совета, представители религиозных организаций и силовых ведомств, учащиеся и активисты патриотических организаций округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

«Мы вспоминаем подвиг миллионов отважных солдат и мирных жителей, благодаря которым были остановлены враги в сражениях за Москву, Сталинград, Севастополь и Ленинград. Память о героях, проложивших путь к свободе, навсегда останется в наших сердцах».

Завтра, 21 июня, в 21:00 на территории Городского округа пройдет традиционная Всероссийская акция «Свеча памяти». Зажжение свечей состоится у Мемориального комплекса «Рубеж Обороны» в Протвино и в Парке Победы в Пущино.