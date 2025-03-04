В Серпухове преподавателям провели урок по безопасности на воде

Специалисты аварийно-спасательной службы «Юпитер» провели для серпуховских преподавателей, включая спортивных тренеров, урок по безопасности на воде. Участникам показали, как оказывать помощь утопающим и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Урок по теме «Спасение утопающих и сердечно-легочная реанимация» провели в бассейне спортивной школы «Русский медведь». В занятие включили теоретическую и практическую части, наглядно показав, как правильно помогать людям, попавшим в беду во время плавания. Навыки под контролем специалистов «Юпитера» отточили тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту и другие сотрудники школы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Умение действовать в экстренных ситуациях может спасти чью-то жизнь, в том числе во время тренировок или соревнований. Для учителей и тренеров это критично важные знания, ведь чаще речь идет о безопасности детей и подростков.