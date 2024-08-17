В Серпухове продолжается акция «Собери ребенка в школу»

В рамках нее оказывается материальная поддержка детям участников специальной военной операции. В этот раз удалось помочь семье Ивановых. Их папа — настоящий герой!

Депутат городского Совета, член фракции «Единая Россия» Ольга Ковшарь передала рюкзак, канцелярские и другие школьные принадлежности маме Юле для дочки Даши. Вручение состоялось во время приема в Общественной приемной Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия». Известно, что девочка пойдет в третий класс с начала нового учебного года. Ей не терпится поскорее вернуться в школу и встретиться со своими друзьями!

«Я пожелала ей успехов в учебе. А со своей стороны я буду поддерживать и дальше помогать этой семье», — заявила Ольга Ковшарь.

Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» проводится каждый год. Благодаря ей ребята из многодетных, неблагополучных и малообеспеченных семей получают материальную помощь. С началом СВО поддержку оказывают в том числе и детям бойцов, выполняющих задачи на передовой.