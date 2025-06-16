В Серпухове продолжается масштабная реконструкция Дворца культуры «Исток»

В Серпухове активно ведется капитальный ремонт Дворца культуры «Исток», который позволит создать современное и комфортное пространство для жителей и творческих коллективов.

На объекте задействовано 47 рабочих, ведущих работы по нескольким направлениям.

На данный момент завершены кровельные работы, на 80% залиты полы, а также проведена замена витражей, коммуникаций (отопление, электрика, канализация), штукатурка фасада и внутренняя отделка. В ближайшее время планируется замена окон, покраска стен и укладка плитки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Реконструкция предусматривает не только обновление интерьера и экстерьера, но и значительные изменения в планировке. Будут вскрыты все ранее заложенные окна, перенесен главный вход и оборудован удобный доступ для маломобильных граждан, а также обустроен тротуар.

После завершения работ ДК «Исток» станет современным и безопасным центром культурной жизни города, предоставляющим широкие возможности для досуга и творческого развития.

Работы ведутся в рамках региональной государственной программы «Культура Подмосковья». Завершение реконструкции запланировано на конец 2025 года, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в I квартале 2026 года.