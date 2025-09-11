В Серпухове продолжается масштабное благоустройство дворовых территорий

На улице Ворошилова, 146, успешно завершился этап работ, включавший в себя покрытие проездов и парковочных мест асфальтом, а также создание пешеходных тротуаров с аналогичным покрытием. Проведена работа по озеленению территории: добавили плодородный грунт, засеяли газонную траву, высадили кусты сирени и кизильника. Кроме того, была обновлена система уличного освещения. Завершение обустройства детской зоны с песочницей и установкой декоративных элементов запланировано на 30 октября.

В районе дома по адресу ул. Советская, 67/10, расширены зоны для парковки, созданы новые пешеходные пути, установлены бордюрные камни и модернизирована система освещения с заменой опор. В скором времени подрядчик приступит к асфальтированию территории и монтажу детских игровых комплексов и декоративных элементов.

В городе Протвино, на Лесном бульваре, ведутся параллельные работы. Вблизи домов № 6, 4 и 10 выполняется обширное асфальтирование на общей площади около 4600 квадратных метров.

В целом, в этом году комплексное благоустройство затронет 15 дворовых территорий. Муниципалитет намерен продолжать работу над созданием комфортной и привлекательной городской среды для жителей.