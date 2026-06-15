Более 16 тыс. школьников Московской области написали ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

15 июня прошел очередной этап основного периода ЕГЭ: выпускники сдавали экзамены по биологии, географии и иностранным языкам. В испытаниях приняли участие более 16 тыс. 11-классников. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.

Наибольший интерес у школьников вызвала биология: на экзамен зарегистрировалось свыше 6,5 тыс. человек. Работа состояла из 2 частей и включала 28 заданий разного уровня сложности. На то, чтобы справиться с заданиями, выпускникам отводилось 235 мин.

ЕГЭ по географии выбрали более тысячи ребят. Экзамен состоял из 29 заданий, разделенных на блоки с краткими и развернутыми ответами. На выполнение работы давалось 180 мин.

Иностранные языки сдавали свыше 7 тыс. выпускников. Распределение по языкам выглядело так: английский — 7830 человек, немецкий — 21, французский — 11, испанский — 7, китайский — 21. Письменная часть экзамена включала 36 заданий с кратким ответом и 2 — с развернутым. На работу отводилось 190 мин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.