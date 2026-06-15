Врачи в Подмосковье спасли ребенка, которого укусила гадюка

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку, которую укусила гадюка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили ребенка в крайне тяжелом состоянии. У девочки сильно отекла кисть, отек был болезненным. Также была отмечена спутанность сознания.

Ребенка перевели в реанимацию, где ей сразу же ввели противозмеиную сыворотку, провели антигистаминную и дезинтоксикационную терапии, а также восстановили водно-электролитный баланс.

На фоне лечения состояние пациентки стабилизировалось: прошла боль и прояснилось сознание. На четвертые сутки ее перевели в отделение хирургии для наблюдения. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

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