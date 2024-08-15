В Серпухове проходит благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

Ее основная задача — помочь тем, кто нуждается в поддержке при подготовке к новому учебному году.

В Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Городском округе Серпухов передали школьный рюкзак для первоклассницы Владиславы – дочери Сергеева Игоря Владимировича. Он – участник специальной военной операции. Сейчас боец служит по контракту и проходит лечение в госпитале Министерства обороны РФ.

Наталья Владимировна — родная сестра Сергеева Игоря Владимировича. В общественной приемной «ЕР» она рассказала, что у брата есть семилетняя дочь. В этом году девочке предстоит пойти в первый класс.

Зов о помощи был услышан, и бабушка Алла Николаева, по просьбе сына, получила необходимые канцтовары для школы. Об этом рассказал Вадим Моторин, руководитель Общественной приемной партии «Единая Россия».