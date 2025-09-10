В Серпухове проходит преображение пешеходной зоны

В Серпухове близится к завершению благоустройство пешеходной зоны на улице Новой.

На объекте выполнен следующий комплекс работ:

- Снос старых конструкций завершен практически полностью — на 95%.

- Монтаж бордюрного камня выполнен на 90 %.

- Обустройство специальной площадки для выгула собак завершено на 70 %.

- Прокладка необходимых кабелей для электроснабжения и системы видеонаблюдения выполнена на 70 %.

Для удобства автомобилистов парковочные места перенесены за пределы пешеходной зоны на прилегающую проезжую часть.

На данный момент для выполнения работ задействованы 3 единицы строительной техники и 24 квалифицированных специалиста. Особое внимание уделяется улучшению освещения улицы, которое станет более ярким и обеспечит комфортные и безопасные условия для прогулок, особенно в темное время суток. Это позволит жителям, в том числе владельцам домашних животных, чувствовать себя уверенно и спокойно. Будет установлена современная система видеонаблюдения, обеспечивающая повышенный уровень безопасности. Безопасность граждан — главный приоритет.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком, завершение проекта запланировано на конец сентября.