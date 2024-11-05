В Серпухове прошел увлекательный КВИЗ «Музыка нас связала»

Во дворце торжеств «Центральный» состоялось захватывающее музыкальное событие, собравшее вокруг себя любителей музыки и веселого времяпрепровождения.

Мероприятие было организовано для членов Серпуховской территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений. Участники смогли не только проверить свои знания в области музыки, но и пообщаться друг с другом в непринужденной и дружеской атмосфере.

Интеллектуальная игра состояла из 8-ми увлекательных туров. Каждый из них был посвящен различным аспектам музыкальной культуры. «Музыкальный кроссворд», «На языке эмодзи», «Каверы» и другие конкурсы добавили игре динамики и веселья.

В жюри увлекательного КВИЗа вошли опытные специалисты, обладающие глубокими знаниями. Среди них — директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова и директор Серпуховского музыкально-драматического театра Игорь Шестун.

Фото: [ МАУ «Серпуховское информационное агентство» ]

Также в состав судейской коллегии вошла председатель профсоюзной организации стадиона «Труд» Наталья Анишина, а вместе с ней – председатель Молодежного совета Серпуховской территориальной организации профсоюза работников госучреждений Нина Скударнова. Они с особой объективностью и справедливостью оценили участников КВИЗа.

В завершение интеллектуального соревнования, в котором приняли участие 11 команд, были определены лучшие из лучших. Победителем стала команда МФЦ «Охотники за удачей». Второе место досталось представителям Семейного центра «Серпуховский», выступившим в составе команды под названием «Республика ШКИД». Замкнула тройку призеров команда «Бригада Амазонок» из Комбината благоустройства.

Участники, показавшие высокие результаты, получили сертификаты на посещение выставок Серпуховского историко-художественного музея и билеты в театр. Также призовой фонд включал в себя билеты в кинотеатр Дворца культуры «Россия». Эти награды поспособствуют популяризации культурных мероприятий среди участников, а также на дальнейшее развитие их интереса к искусству.