В Серпухове прошел забег по осеннему живописному маршруту

Организаторы создали неповторимую осеннюю атмосферу, подготовив дистанцию в 10 км. На ней легкоатлетам предлагалось пробежать лес, наслаждаясь красотами природы.

Среди участников спортивного мероприятия можно было заметить жителей Городского округа Серпухов. Так, к примеру, в забеге принял участие инструктор по спорту МЦФОСМР «Надежда» Сергей Ионов. Вместе с ним на дистанцию вышла команда любителей бега из села Райсеменовское.

Осенние пейзажи, окружающие спортсменов, вдохновляли их — уверенно бегущих к победе! Участие в этом мероприятии подарило им незабываемые впечатления. Теплая атмосфера, свежий воздух и красота природы превратили обычный забег в самый настоящий праздник спорта.

По его окончании участники получили памятные медали. Они будут служить для них приятным воспоминанием о новых знакомых и достижениях. Однако это не повод останавливаться!