В Серпухове прошла акция «Победи привычку» в поддержку ЗОЖ

В минувший четверг, 17 октября, в поселке Пролетарский на территории городского округа Серпухов прошла акция «Победи привычку».

Мероприятие организовано с целью продвижения здорового образа жизни. Его провела Ирина Кривушина — специалист по работе с молодежью Молодежного центра «Молодость».

В ходе обсуждения вредных привычек участники акции затронули важные темы, касающиеся негативного влияния курения, формирования зависимостей и рисков, которые они несут для здоровья и жизни людей.

На встрече специалист Кривушина рассказала присутствующим о последствиях курения и подчеркнула, насколько важно стремиться к здоровому образу жизни.

Слушатели проявили активность, задавая вопросы и высказывая свои мысли, что подчеркивает значительный интерес молодежи к рассматриваемой проблеме. В результате они поняли, почему им стоит делать осознанный выбор в пользу привычек, не вредящих здоровью человека.

Акция «Победи привычку» помогла молодежи переосмыслить многие вещи, касающиеся собственного организма и вредных пристрастий.