В Серпухове прошла акция, посвященная памяти жертв терроризма

В День солидарности в противостоянии терроризму, миллионы людей по всему миру вспоминают о трагических событиях, произошедших в Беслане.

Тот роковой сентябрь 2004 года стал тяжелейшим испытанием для всей страны: захват школы №1, 1181 человек попавших в плен, 334 невинно погибших, среди которых 186 детей. В спортзале навсегда остался и герой, уроженец Серпухова, Роман Катасонов, майор Центра специального назначения ФСБ России. Он до конца исполнил свой воинский долг, спасая жизни гражданских лиц, и пожертвовал своей жизнью ради этого.

В этот день в социальных учреждениях округа прошли торжественные мероприятия.

«Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» собрались у мемориала «Черный тюльпан» и совместно с другими неравнодушными горожанами приняли участие в ежегодной акции «Свеча памяти».

На площади Алеева, возле ДК «Протон», прошла Всероссийская акция «Капля жизни». Участники окропили деревья святой водой, выражая тем самым вечную память и надежду на жизнь. Вечером они создали из свечей композицию, символизирующую «Ангела Беслана».

На городской площади протвинцы выпекали пряники-талисманы для детей из Беслана и Курска, которые в скором времени будут переданы ребятам.