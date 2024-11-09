Ежегодная благотворительная акция «Согреем детские сердца добротой и любовью» прошла в Серпухове

Ежегодная благотворительная акция «Согреем детские сердца добротой и любовью» состоялась в городском округе Серпухов 6 ноября, в рамках которой в Реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями прошел праздничный досуг «Дорогою добра». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии принял участие настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы города Протвино протоиерей Павел Пиданов, пожелавший юным воспитанникам здравия телесного и духовного, мира и добра. Его добрые слова вдохновили детей и создали атмосферу тепла и уюта.

В ходе акции юные участники с удовольствием посмотрели любимые мультфильмы, подарившие им радость и улыбки. После просмотра состоялась интерактивная игра «Добрые слова», где дети могли поделиться своими мыслями о добре и дружбе, научиться важным жизненным урокам.

В завершении мероприятия участники в ходе чаепития со сладостями могли пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями.