В Серпухове прошли торжественные возложения к памятным местам в преддверии Дня Победы

В преддверии праздника 9 мая в Серпухове состоялись официальные церемонии возложения цветов к ключевым мемориальным комплексам города – к мемориальной стене «Город воинской славы» и памятнику Воину-освободителю.

В мероприятии, посвященном памяти павших героев, присутствовали заместители руководителя администрации, члены окружного представительного собрания, представители силовых ведомств, аудиторская служба, представители церковной общины Серпухова, сотрудники образовательных и промышленных предприятий, общественные объединения и молодежные организации, добровольцы, учащиеся и школьники, а также курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, расположенного в Серпухове.

Сотни горожан с уважением почтили память героев Великой Отечественной войны, застыв в минуте скорби. Бессмертный подвиг защитников Отечества навечно запечатлен в истории нашего муниципалитета и всей страны.

Пусть их самоотверженность вдохновляет нас на сохранение мира и укрепление доблести для будущих поколений.

Возложение цветов к мемориалам, расположенным как в центральной части города, так и в территориальных отделах, продолжится 9 мая.