В Серпухове проведены проверки по обращениям граждан, касающиеся благоустройства

4 июня в Серпухове прошла выездная проверка, организованная специальной группой, занимающейся решением вопросов, связанных с состоянием городской среды и полученными обращениями от жителей.

В ходе инспекции сотрудники обратили особое внимание на следующие параметры: чистоту и порядок на общественных пространствах, соответствие действий нормам благоустройства, состояние парковочных зон и наличие несанкционированной рекламы на зданиях.

В частности, в дворовой территории, расположенной между домами №6 и №8 по улице 1-го Оборонного переулка, обнаружено нарушение правил установки электрокабеля.

В деревне Пущино, по улице Бумажников, дом №19, по результатам обращений граждан, была проведена проверка состояния территории, подверженной подтоплению, и функционирования септиков, установленных с нарушением экологических требований. Отделом экологии будет проведена детальная экспертиза, по итогам которой будут выданы предписания об устранении выявленных недостатков.

По адресу улица Весенняя, дом №57, зафиксированы проблемы, требующие внимания: нестриженная трава и скамейки, нуждающиеся в обновлении покрасочного покрытия. Рекомендации по устранению этих недочетов направлены в Комбинат благоустройства и управляющую компанию «Добрый дом».

Владельцам торговой точки, расположенной по адресу улица Весенняя, дом №57-а, предписано обеспечить своевременную уборку мусора в прилегающей к входу зоне. В случае повторного выявления нарушений или несоответствий, объекты торговли могут быть привлечены к административной ответственности.