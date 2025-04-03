В Серпухове провели бесплатные обследования на онкозаболевания полости рта

Сотрудники одной из серпуховских стоматологических клиник провели профилактический осмотр полости рта на выявление онкологических заболеваний для клиентов Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский», расположенного по адресу: ул. Советская, д. 34.

Это мероприятие — важный этап в системе ранней диагностики, позволяющий выявить потенциально опасные состояния на начальной, бессимптомной стадии. Рекомендуется проходить такую проверку не реже одного раза в год.

В соответствии с государственной программой, процедура люминесцентной диагностики полости рта доступна гражданам бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) уже несколько лет.

«В стоматологии эту процедуру может сделать как стоматолог-хирург, так и стоматолог-терапевт на первичном приеме при помощи АФС-лампы», — рассказала врач-стоматолог-хирург Екатерина Рогачева.

К счастью, в ходе проведенных обследований онкологические заболевания не были выявлены.

Помните о важности заботы о своем здоровье и не пренебрегайте регулярными профилактическими обследованиями!