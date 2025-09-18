В Серпухове провели познавательную экскурсию для семей героев СВО

В Серпухове состоялось мероприятие, посвященное семьям участников специальной военной операции. Сотрудники Музейно-выставочного центра организовали познавательную автобусную экскурсию, ставшую настоящим подарком для участников и их близких.

Более 30 человек отправились в трехчасовое путешествие по историческим местам Серпухова, окунувшись в его насыщенное прошлое и уникальное духовное наследие.

Маршрут был тщательно продуман и включал в себя наиболее значимые достопримечательности городского округа:

Высоцкий монастырь – древний духовный центр.

Введенский Владычный монастырь – памятник архитектуры и символ веры.

Соборная гора – откуда открывается захватывающий вид на окрестности.

Посетители смогли не только увидеть знаменитые святыни, но и открыть для себя новые грани родного города, узнав интересные факты о его истории. Экскурсия прошла в теплой и располагающей обстановке.

Благодаря инициативе Единого центра поддержки военнослужащих и их семей, мероприятие вызвало положительный отклик и стало важным знаком внимания для семей, чьи близкие защищают Родину, в канун праздника Дня города и Всемирного дня туризма.