В Серпухове проверили техническое состояние школьных автобусов

Начало учебного года не за горами, а это значит, что сейчас — самое подходящее время для того, чтобы позаботиться о безопасности детей, которые будут добираться до школы на транспорте.

Проверкой технического состояния 18 школьных автобусов занялась Госавтоинспекция Серпухова. На них будут ездить до 900 юных пассажиров. Особое внимание было уделено техническим неисправностям, а также системе активной и пассивной безопасности.

Кроме того, комиссия проверила тормозную систему автобусов, исправность рулевого управления и световых приборов. Госавтоинспекция не упустила из виду наличие аптечек, аварийных выходов, необходимой документации и огнетушителей в салонах.

Затем полицейские сотрудники провели инструктаж для водителей автобусов и заместителей по безопасности школ округа. Им напомнили о том, как правильно перевозить маленьких пассажиров.

К слову, школьные автопарки в Серпухове пополнились новыми автобусами, которые будут возить учеников Пролетарской и Туровской школ. Они смогут быстрее добираться до учебных заведений.