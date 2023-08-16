В Серпухове расчистят на три водоема больше, чем планировали

Глава Серпухова Сергей Никитенко рассказал, как проходит в городском округе губернаторская программа «100 прудов и озер». Эту тему обсудили в ходе оперативного совещания.

В 2021 году удалось очистить пруд в деревне Трухачево, а в 2022-м водоем в Оболенске, написал на своей странице в Telegram Сергей Никитенко.

В текущем году в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «100 прудов и озер» включили сразу два водоема в Серпухове. Один находится в деревне Ивановское, а второй - в поселке Пролетарский.

При этом работы по расчистке пруда в Ивановском уже завершили. Из него достали топляк и металлические предметы. Также из акватории выловили водоросли, ряску и мусор. А вот водоем в Пролетарском приведут в порядок уже к концу этого месяца.

Жителям Серпухова настолько пришлась по душе программа «100 прудов и озер», что в округе решили расчистить еще три водоема, но уже за счет средств бюджета городского округа, добавил Сергей Никитенко.

Это водоемы в деревнях Глубоково и Палихово, и расположенный в черте Серпухова Ильинский пруд. Все работы завершат к началу осени, проанонсировал глава Серпухова.