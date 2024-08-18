В Серпухове реализуется проект «Острый вопрос депутату»

Этот проект направлен на создание нового, неформального формата взаимодействия молодежи с депутатами, которые через мастер-классы, лекции и простое живое общение станут показывать юным жителям городского округа, что они такие же люди со своими интересами, хобби и жизнью.

Первая встреча в рамках проекта прошла с депутатом Совета депутатов Федором Чудиновым в формате открытой тренировки. В ней участвовали молодые парламентарии, активная молодежь и жители города.

В ходе встречи Федор Чудинов поделился своим опытом и провел мастер-класс по боксу, где участники пробовали свои силы в боксерских упражнениях, отработке ударов и защите, а также получили советы от чемпиона. Главным во встрече для участников стало не только получение заряда энергией, а также напоминание о том, что важно вести здоровый образ жизни.