В Серпухове с размахом отметили Детский День города
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Серпухов]
Парк имени Олега Степанова стал эпицентром праздничных мероприятий, посвященных Дню города для юных жителей Серпухова.
Это ежегодное событие, любимое детьми и их родителями, подарило всем участникам множество радостных моментов и ярких впечатлений.
В парке им. О. Степанова развернулась насыщенная программа, включающая в себя не только развлечения, но и образовательные активности. Дети с энтузиазмом участвовали в творческих мастер-классах, где могли раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свое представление об идеальном городе в рамках городского конкурса детского творчества под названием «Мой город – моя мечта».
Особый восторг у ребят и их родителей вызвала концертная программа, подготовленная местными художественными коллективами. Яркие выступления, запоминающиеся песни и красочные сценические образы создали атмосферу волшебства и подарили зрителям массу положительных эмоций.
Кроме того, в парке были оборудованы интерактивные площадки, где ребят развлекали забавные аниматоры, предлагали запечатлеть яркие моменты в оригинальных фотозонах, делали красочный аквагрим и, конечно же, радовали долгожданными сюрпризами.
«Празднование Детского Дня города – это прекрасная традиция, позволяющая подарить юному поколению Серпухова настоящий праздник и наполнить их детство незабываемыми воспоминаниями,» - отметили в администрации округа Серпухов.