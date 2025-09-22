В Серпухове с размахом отметили Детский День города

Это ежегодное событие, любимое детьми и их родителями, подарило всем участникам множество радостных моментов и ярких впечатлений.

В парке им. О. Степанова развернулась насыщенная программа, включающая в себя не только развлечения, но и образовательные активности. Дети с энтузиазмом участвовали в творческих мастер-классах, где могли раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свое представление об идеальном городе в рамках городского конкурса детского творчества под названием «Мой город – моя мечта».

Особый восторг у ребят и их родителей вызвала концертная программа, подготовленная местными художественными коллективами. Яркие выступления, запоминающиеся песни и красочные сценические образы создали атмосферу волшебства и подарили зрителям массу положительных эмоций.

Кроме того, в парке были оборудованы интерактивные площадки, где ребят развлекали забавные аниматоры, предлагали запечатлеть яркие моменты в оригинальных фотозонах, делали красочный аквагрим и, конечно же, радовали долгожданными сюрпризами.