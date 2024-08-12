В Серпухове с размахом отметили Всероссийский День физкультурника

Он прошел на стадионе «Спартак» ярко и незабываемо. Так, что полученных впечатлений хватит надолго! Этот праздник собрал и объединил всех, кто не представляет свою жизнь без спорта.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение людей, внесших значительный вклад в развитие спорта. Так, за популяризацию физической культуры награды удостоен тренер-преподаватель по тайскому боксу спортивной школы «Зубренок». Дилшотбек Мирзаев получил знак отличия «Спортивная доблесть» за высокий уровень подготовки спортсменов.

В рамках празднования Дня физкультурника отметили заслуги ветеранов спорта, тренеров-преподавателей и других специалистов. Они получили Благодарственные письма (в том числе от Министра физической культуры и спорта Московской области), а также Почетные грамоты.

Особенную награду вручили команде Спортивной школы «Протвино» — она является серебряным призером соревнований по мини-футболу среди юношеских команд 2008-2009 года рождения. Медали, кубок Первенства Московской области и Благодарственные письма вручил председатель Совета депутатов Городского округа, Почетный гражданин Серпухова, заслуженный тренер России Михаил Шульга.

Ветераны спорта городского округа Серпухов тоже получили поздравления в честь Дня физкультурника. Чемпионы Московской области, всей России и даже Европы служат отличным примером для молодых спортсменов и не только. Они смогли проявить невероятную стойкость, которая не раз приводила их к победе. К ним во время праздника присоединились команды учреждений, предприятий и организаций муниципалитета.

Торжественную часть на стадионе «Спартак» дополнил спортивный фестиваль, который прошел здесь в рамках ХХIII Спартакиады трудящихся Городского округа Серпухов. Его участники продемонстрировали свои умения в различных направлениях: от стритбола и дартса до пляжного волейбола и легкоатлетической эстафеты.

К слову, спортом занимаются все, кому не лень — даже люди с ограниченными возможностями. Среди них на Дне физкультурника провели турнир по настольным играм.

Завершили спортивный марафон #СилаРоссии. Одни гости смогли весело провести время на различных локациях и мастер-классах, другие сдали нормативы ГТО, а третьи посмотрели футбольный матч Серпуховской Дед-Лиги среди ветеранов 55 лет и старше.

Другими словами, день выдался по-настоящему насыщенным и ярким! Интересные мероприятия, известные лица в мире спорта и родной Серпухов — что еще нужно для счастья?..